В Праге автобус столкнулся с автомобилем, один человек погиб

Авария произошла 12 февраля около семи часов утра. На место происшествия прибыли полицейский вертолет и подразделения пожарной службы. Улица закрыта для движения транспорта, обстоятельства происшествия выясняет полиция.
«Мужчина и женщина получили серьезные травмы. Женщина была доставлена в Центральный военный госпиталь, мужчина — в больницу Мотол. Еще одна женщина, которая получила травму головы, также была перевезена в Мотол. Один человек скончался в результате ДТП», — рассказала Яна Поштова, пресс-секретарь пражской спасательной службы.
Источник: irozhlas.cz