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В 2019 году в Чехии побывали 565 тысяч российских туристов

В 2019 году в Чехии побывали 565 тысяч российских туристов

Марина Коханкова 133 0
В минувшем году Чехию посетили почти 565 тысяч граждан России. Это на 3,78% больше, чем в 2018 году. По ряду показателей – количеству ночевок и среднему времени пребывания – Россия находится в лидерах въездного туризма Чехии.
В 2019 году в Чехии побывали 565 тысяч российских туристов

Количество ночевок россиян составило 2 350 169 (минус 1,98% к 2018 году), и это второе место среди всех иностранных рынков. Чаще россиян в чешских отелях останавливались лишь туристы из Германии. Серебро у российского рынка и по средней продолжительности пребывания в Чехии: 5,16 дня. Больше только у туристов из Саудовской Аравии (5,74).

Прага сохраняет статус самого популярного туристического направления Чехии: в минувшем году здесь побывало более 8 млн туристов. Относительно 2018 года количество гостей выросло на 1,73%.

Российские туроператоры подтверждают позитивные тренды на чешском направлении. По их данным, в минувшие новогодние праздники Прага традиционно была одним из самых востребованных европейских направлений. По информации туроператоров, в 2020 году возможностей для путешествий в Чехию у туристов из регионов станет еще больше.

Источник: АТОР

 

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Темы
туристы Туризм Россия Чехия Прага
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