Таксист в Праге высадил из машины слепую женщину и бросил ее на дороге

Полиция расследует обстоятельства происшествия на пражском Жижкове, в результате которого водитель агрегатора такси Bolt высадил из автомобиля слепую женщину, поскольку не хотел везти ее собаку-поводыря. В Bolt пострадавшей принесли извинения и заявили, что компания прекратила сотрудничество с этим водителем.

По предварительной информации, женщина заблудилась и обратилась за помощью к сотрудникам отеля на улице Борживойова. Персонал помог ей вызвать такси через приложение Bolt. «Поскольку я слепая, у меня есть собака-поводырь. Я села в машину, и за мной последовала собака. Но водитель сказал мне, что собаку он не возьмет. Я ответила, что не могу обойтись без нее. Водитель ответил, что это его не интересует, и потребовал выйти из машины», — рассказала пострадавшая. Она отказалась выйти, поскольку услуги такси уже были оплачены, тогда водитель силой вытащил ее из машины и оставил на дороге. Инцидент был заснят на видео, а обстоятельства происшествия подтвердили многочисленные свидетели, которые и вызвали полицию. Водитель уехал с места происшествия.

«Мы устанавливаем обстоятельства случившегося и рассматриваем этот случай как преступление», — заявила пресс-секретарь пражской полиции Виолета Сиржиштова.

Источник: novinky.cz