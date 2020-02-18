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Злоумышленник стрижет женщинам волосы в пражских трамваях

Злоумышленник стрижет женщинам волосы в пражских трамваях

Марина Коханкова 1053 0
Женщины, которым за последние несколько дней неизвестный отрезал в трамвае пряди волос, пожаловались в полицию. Стражи порядка ищут свидетелей.
Злоумышленник стрижет женщинам волосы в пражских трамваях

Один из инцидентов произошел на прошлой неделе. «Утром женщина ехала в трамвае в направлении Уезда (Прага 1), когда почувствовала, что кто-то касается ее волос сзади», — рассказал пресс-секретарь полиции Ян Данек. Затем женщина обнаружила, что у нее отрезаны несколько прядей волос.

В ходе расследования полиция проанализировала записи камер наблюдения, где видно мужчину, который ехал на трамвае в это время, а затем вышел на остановке и убежал.

На сегодняшний день зафиксировано пять таких случаев. Полиция просит других женщин, пострадавших от рук «парикмахера», позвонить на горячую линию. 

«Подозреваемому может быть предъявлено обвинение в хулиганстве», — добавил Данек.

Источник: novinky.cz

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Темы
Прага полиция преступность
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