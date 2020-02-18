Злоумышленник стрижет женщинам волосы в пражских трамваях

Женщины, которым за последние несколько дней неизвестный отрезал в трамвае пряди волос, пожаловались в полицию. Стражи порядка ищут свидетелей.

Один из инцидентов произошел на прошлой неделе. «Утром женщина ехала в трамвае в направлении Уезда (Прага 1), когда почувствовала, что кто-то касается ее волос сзади», — рассказал пресс-секретарь полиции Ян Данек. Затем женщина обнаружила, что у нее отрезаны несколько прядей волос.

В ходе расследования полиция проанализировала записи камер наблюдения, где видно мужчину, который ехал на трамвае в это время, а затем вышел на остановке и убежал.

На сегодняшний день зафиксировано пять таких случаев. Полиция просит других женщин, пострадавших от рук «парикмахера», позвонить на горячую линию.

«Подозреваемому может быть предъявлено обвинение в хулиганстве», — добавил Данек.

Источник: novinky.cz