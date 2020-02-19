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Самоубийца шесть часов провел на высокой стене, а потом потерял сознание

Самоубийца шесть часов провел на высокой стене, а потом потерял сознание

Марина Коханкова 698 0
В течение шести часов полиция уговаривала спуститься со стены, расположенной недалеко от Пражского Града, мужчину, который хотел покончить с собой. В итоге тот перелез на дерево, а потом от усталости потерял сознание.
Самоубийца шесть часов провел на высокой стене, а потом потерял сознание

Один из друзей молодого человека во вторник сообщил полиции, что тот попрощался со своими родным и близкими через социальные сети. Стражи порядка получили информацию о том, куда собирался поехать самоубийца, и через полчаса обнаружили его на улице Елени в депрессивном состоянии и под воздействием алкоголя.

«Он стоял на выступе стены высотой около 20 метров и собирался покончить с собой, спрыгнув оттуда. По этой причине был вызван специалист-переговорщик. По соображениям безопасности пожарные подготовили спасательный тент», — рассказала пресс-секретарь полиции Люция Драбкова.

Переговоры были трудными и закончились необычным образом через шесть часов.

«Человек в конце концов перелез с уступа на ствол дерева, которое находилось в безопасном месте, и, очевидно, потерял сознание от истощения и переохлаждения. Мужчину доставили в больницу», — сказала Драбкова.

Источник: novinky.cz

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Темы
Прага полиция Пражский град самоубийство
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