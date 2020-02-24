Ураган Julia оставил без электричества 38 тысяч чешских семей

По данным на утро понедельника, из-за сильного ветра без электричества остались 38 тысяч домохозяйств в Среднечешском, Пардубицком и Южно-Моравском краях. В пражском районе Жижков на автомобили упали сорванные ветром строительные конструкции.

Ураган Julia в воскресенье пересек границы Германии и Польши и пришел в Чехию. На горе Снежка была зафиксирована рекордная скорость ветра — 223 километра в час.

«По данным на 6 часов утра, более 27 тысяч клиентов ČEZ остались без электричества», — сообщили в энергетической компании. У E.ON больше всего пострадавших клиентов в Южной Моравии, где 5300 домохозяйств не имеют электричества. Еще 3400 семей в Южной Чехии и 2000 семей в горных районах остались без электроэнергии.

В воскресенье вечером пражские пожарные и полицейские ликвидировали последствия урагана на Жижкове, где сильный ветер обрушил часть крыши жилого дома, проходящего реконструкцию. Падающие доски и балки повредили несколько припаркованных на улице автомобилей. Инцидент произошел на улице Цимбуркова.

Сильный ветер также нарушил движение транспорта: из-за упавших деревьев прекращено движение поездов на нескольких железнодорожных линиях Среднечешского края. Поезда не ходят между Мельником и Мшено, городами Млада-Болеслав и Баков-над-Йизероу, а также между Збраславице и Малешовым в регионе Кутна-Гора.

Как уже сообщал портал 420on.cz, чешские страховые компании оценили общий ущерб, нанесенный недавним ураганом «Сабина», в сумму свыше 590 млн крон.

Источник: novinky.cz