Площадь перед посольством России переименована в честь Бориса Немцова

Члены Городского совета Праги 24 февраля единогласно проголосовали за переименование площади Под каштаны, где расположено посольство России в Чехии, в площадь Бориса Немцова.

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«Этим жестом Прага присоединится к некоторым другим столицам, которые таким способом указывают на печальную политическую ситуацию в современной России», — говорится в постановлении пражской мэрии. Прага будет не первым городом, сделавшим такой шаг. Площади Бориса Немцова, находящиеся недалеко от посольств России, уже есть в Киеве, Вильнюсе и Вашингтоне.

Планируется, что торжественная процедура, связанная с присвоением площади нового названия, состоится 27 февраля, когда исполнится ровно пять лет со дня убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. В ней примет участие дочь Немцова.

Мэр Праги Зденек Гржиб не считает, что переименование площади Россия может рассматривать как провокацию. «Я не понимаю, почему это так воспринимается. Здесь речь идет о бывшем вице-премьере Российской Федерации и бывшем успешном региональном политическом деятеле в России, который был убит», — заявил ранее пражский мэр.

Соседствующая с площадью улица Под каштаны не исчезнет с карты Праги 6, а сохранит свое нынешнее название.

Источник: zpravy.aktualne.cz