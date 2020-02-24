Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.03
USD
23.12
RUB
0.36
UAH
0.95
Энциклопедия Карта Погода
10d 9 °C
На улицах Праги вновь можно будет увидеть исторический трамвай Tatra Т2

На улицах Праги вновь можно будет увидеть исторический трамвай Tatra Т2

Марина Коханкова 360 1
С 7 марта в Праге можно будет вновь увидеть два отремонтированных исторических трамвая Tatra Т2, который в основном будут работать на туристическом маршруте № 23 в центре города.
На улицах Праги вновь можно будет увидеть исторический трамвай Tatra Т2

Сейчас на этом маршруте ездят трамваи Tatra Т3, которые являются символом чешской столицы и были выпущены в 60-80 годах. Tatra Т2 — это тип трамвая, который был произведен на заводе Tatra Smíchov, однако массовой перевозкой пассажиров эти трамваи не занимались. Визуально они похожи на классические американские трамваи PCC. Два прототипа трамвая Т2 можно было увидеть в Праге в 50-ых и 60-ых годах только в период испытаний. В общей сложности завод выпустил 771 трамвай такого типа, но они поставлялись в другие города Чехословакии и экспортировались в СССР. 
Оба трамвая после реконструкции, которую проводила фирма Ekova (Острава), смогут работать на маршрутах еще 20-30 лет.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
трамвай Прага транспорт
Читайте
по теме 
В Праге между костелами с рождественскими вертепами запустили исторический трамвай
25.12.2019 13:40 Культура
В Праге между костелами с рождественскими вертепами запустили исторический трамвай
4511 0
Как будет ходить транспорт в Праге на Рождество и в Новый год
23.12.2019 14:06 О Праге
Как будет ходить транспорт в Праге на Рождество и в Новый год
4986 0
Водитель пражского трамвая помог потерянному ребенку воссоединиться с родителями. Видео
10.12.2019 17:33 Общество
Водитель пражского трамвая помог потерянному ребенку воссоединиться с родителями. Видео
4415 0
Скорость новых пражских трамваев могут ограничить 40 км/ч
09.12.2019 13:07 Общество
Скорость новых пражских трамваев могут ограничить 40 км/ч
3044 0
Последние новости:
24
февраля
В Австрии в горах погиб шестилетний мальчик из Чехии
24.02.2020 14:05 Общество
В Австрии в горах погиб шестилетний мальчик из Чехии
1271 1
Площадь перед посольством России переименована в честь Бориса Немцова
24.02.2020 11:53 Общество
Площадь перед посольством России переименована в честь Бориса Немцова
1138 1
Чешские компании стали предлагать работникам льготное проживание в общежитиях
24.02.2020 11:13 Экономика
Чешские компании стали предлагать работникам льготное проживание в общежитиях
2661 1
Ураган Julia оставил без электричества 38 тысяч чешских семей
24.02.2020 09:45 Общество
Ураган Julia оставил без электричества 38 тысяч чешских семей
1457 1
21
февраля
Андрей Бабиш занял первое место по популярности среди чешских политиков
21.02.2020 15:30 Политика
Андрей Бабиш занял первое место по популярности среди чешских политиков
1099 2
Женщина в Брно подожгла машину в знак протеста против изменения климата
21.02.2020 13:07 Общество
Женщина в Брно подожгла машину в знак протеста против изменения климата
1374 1
Полиция задержала несколько человек, подозреваемых в кражах
21.02.2020 11:37 Экономика
Полиция задержала несколько человек, подозреваемых в кражах
2295 1
На выходных в Чехии будет дуть сильный ветер
21.02.2020 10:11 Общество
На выходных в Чехии будет дуть сильный ветер
1616 1
20
февраля
Цены на бензин в Чехии продолжают падать
20.02.2020 14:19 Экономика
Цены на бензин в Чехии продолжают падать
4529 1
Главный Пражский рынок в этом году отметит 125-летний юбилей
20.02.2020 11:54 Культура
Главный Пражский рынок в этом году отметит 125-летний юбилей
2071 1


Мобильная версия