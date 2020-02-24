На улицах Праги вновь можно будет увидеть исторический трамвай Tatra Т2

С 7 марта в Праге можно будет вновь увидеть два отремонтированных исторических трамвая Tatra Т2, который в основном будут работать на туристическом маршруте № 23 в центре города.

Сейчас на этом маршруте ездят трамваи Tatra Т3, которые являются символом чешской столицы и были выпущены в 60-80 годах. Tatra Т2 — это тип трамвая, который был произведен на заводе Tatra Smíchov, однако массовой перевозкой пассажиров эти трамваи не занимались. Визуально они похожи на классические американские трамваи PCC. Два прототипа трамвая Т2 можно было увидеть в Праге в 50-ых и 60-ых годах только в период испытаний. В общей сложности завод выпустил 771 трамвай такого типа, но они поставлялись в другие города Чехословакии и экспортировались в СССР.

Оба трамвая после реконструкции, которую проводила фирма Ekova (Острава), смогут работать на маршрутах еще 20-30 лет.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz