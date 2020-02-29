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Прага открыла горячую линию с информацией о коронавирусе

Прага открыла горячую линию с информацией о коронавирусе

Марина Коханкова 176 0
С субботы, 29 февраля, пражская санитарно-эпидемиологическая станция открыла для жителей города специальную телефонную линию 773 782 856 для ответов на вопросы, связанные с коронавирусом. Линия предназначена в первую очередь для жителей столицы, которые возвращаются с зимних каникул из различных районов Италии с высоким уровнем риска.
Прага открыла горячую линию с информацией о коронавирусе

Линия будет работать каждый день с 9:00 до 19:00. На вопросы ответят профессиональные сотрудники санитарно-эпидемиологической станции, которые смогут пояснить, насколько высок риск заражения этим вирусом.

В то же время руководство станции заявило, что дети, которые находились на горнолыжных курортах Италии, не подвержены риску заражения коронавирусом Covid-19 и могут посещать школы и детские сады. В случае проблем со здоровьем родители детей должны обратиться к педиатру.

Актуальную информацию, связанную с коронавирусом, санитарно-эпидемиологическая станция Праги публикует на своем сайте.

Источник: praha.eu

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