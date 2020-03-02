Чехия приостановит авиасообщение с пятью городами

Совет безопасности Чехии на экстренном совещании в понедельник принял решение о прекращении авиасообщения с четырьмя городами Италии – Миланом, Венецией, Болоньей, Бергамо, а также с Сеулом, столицей Южной Кореи.

По мнению министра здравоохранения Чехии Адама Войтеха, эти ограничения помогут в борьбе с распространением коронавируса. Как уже сообщал 420on.cz, в Чехии зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом Covid-19. Мужчина и женщина госпитализированы в больницу «На Буловце», еще один мужчина поступил в больницу в Усти-над-Лабем, но был перевезен в Прагу. На юге Чехии в карантине находятся 60 человек, которые вернулись из областей с высоким уровнем риска заражения коронавирусом.

На заседании Совета безопасности также принято решение, что Седьмой этап Кубка мира по биатлону в городе Нове-Место пройдет без присутствия зрителей. Мероприятие запланировано на 5-8 марта, и его планировали посмотреть вживую около 30 тысяч человек.

Чешский аграрный университет в Праге 2 марта сообщил, что приостанавливает занятия как минимум на понедельник и вторник: один из поступивших в больницу инфицированных чехов преподавал в этом университете после возвращения с конференции в итальянском городе Удине.

Источник: seznamzpravy.cz