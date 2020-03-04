Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.31
USD
22.76
RUB
0.34
UAH
0.91
Энциклопедия Карта Погода
01n 3 °C
В Чехии подтверждены три новых случая заражения коронавирусом

В Чехии подтверждены три новых случая заражения коронавирусом

Марина Коханкова 2181 0
Государственная лаборатория Чехии подтвердила три новых случая заражения. Два человека — члены семьи инфицированного мужчины из Дечина, еще одна заболевшая женщина — из Праги 6. Таким образом, общее количество инфицированных в республике достигло восьми человек.
В Чехии подтверждены три новых случая заражения коронавирусом

Жители Дечина из северной Чехии, ранее находившиеся дома на карантине, 4 марта были госпитализированы в больницу Масарика в Усти-над-Лабем. Семья недавно вернулась из региона Венето (Италия), где отдыхала на горнолыжном курорте.

Коронавирус был также подтвержден у женщины из Праги 6, которая ранее сдала тесты в частной лаборатории. Женщина вернулась из Италии, и у нее проявились симптомы болезни. Она позвонила по телефону горячей линии Государственного института здравоохранения, но там ей сказали, что не будут проводить тестирование, поскольку она была не в северных регионах Италии, где распространялся вирус.

Сейчас женщина находится в больнице На Буловце, члены ее семьи — на домашнем карантине. Двое детей пациентки посещают начальную школу Антонина Чермака в Праге 6. В четверг школа в связи с этими событиями объявила выходной.

«Если результаты тестирования двух учеников школы окажутся отрицательными, мы не станем принимать чрезвычайных мер, таких как закрытие школы, а лишь обеспечим усиленные меры в области личной гигиены среди детей и школьного персонала», — сказал Петр Карванек, директор школы.

До настоящего времени в Чешской Республике было подтверждено пять случаев заражения. 

Источник: novinky.cz

 

Рассказать всем:
Темы
Болезни Чехия Прага
Читайте
по теме 
Из-за коронавируса не будет ограничено участие в массовых мероприятиях
04.03.2020 10:05 Экономика
Из-за коронавируса не будет ограничено участие в массовых мероприятиях
1604 0
Из-за коронавируса двери в метро и трамваях будут открываться на всех остановках
03.03.2020 10:19 Общество
Из-за коронавируса двери в метро и трамваях будут открываться на всех остановках
4343 0
Чехия приостановит авиасообщение с пятью городами
02.03.2020 10:53 Общество
Чехия приостановит авиасообщение с пятью городами
11513 0
Три человека с коронавирусом госпитализированы в Чехии
01.03.2020 16:58 Общество
Три человека с коронавирусом госпитализированы в Чехии
12980 0
Последние новости:
04
марта
Чешская полиция борется с нехваткой сотрудников
04.03.2020 13:45 Экономика
Чешская полиция борется с нехваткой сотрудников
812 0
В Чехии увеличивается количество частных школ
04.03.2020 11:21 Общество
В Чехии увеличивается количество частных школ
660 0
Из-за коронавируса не будет ограничено участие в массовых мероприятиях
04.03.2020 10:05 Экономика
Из-за коронавируса не будет ограничено участие в массовых мероприятиях
1604 0
03
марта
Škoda Transportation инвестирует 1 млрд крон в производство поездов
03.03.2020 17:44 Экономика
Škoda Transportation инвестирует 1 млрд крон в производство поездов
713 0
Заповедник Миловице нуждается в расширении пастбищ для диких лошадей и зубров
03.03.2020 12:44 Экономика
Заповедник Миловице нуждается в расширении пастбищ для диких лошадей и зубров
894 0
Из-за коронавируса двери в метро и трамваях будут открываться на всех остановках
03.03.2020 10:19 Общество
Из-за коронавируса двери в метро и трамваях будут открываться на всех остановках
4343 0
В Праге будут демонтированы 247 рекламных носителей
03.03.2020 09:24 Экономика
В Праге будут демонтированы 247 рекламных носителей
1210 0
02
марта
Мэрия Праги подготовила предложения по ужесточению правил краткосрочной аренды квартир
02.03.2020 14:30 Экономика
Мэрия Праги подготовила предложения по ужесточению правил краткосрочной аренды квартир
4495 0
Чехия приостановит авиасообщение с пятью городами
02.03.2020 10:53 Общество
Чехия приостановит авиасообщение с пятью городами
11513 0
Интерес к ипотеке с господдержкой для молодых семей в Чехии невелик
02.03.2020 10:01 Экономика
Интерес к ипотеке с господдержкой для молодых семей в Чехии невелик
1635 0


Мобильная версия