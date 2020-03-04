В Чехии подтверждены три новых случая заражения коронавирусом

Государственная лаборатория Чехии подтвердила три новых случая заражения. Два человека — члены семьи инфицированного мужчины из Дечина, еще одна заболевшая женщина — из Праги 6. Таким образом, общее количество инфицированных в республике достигло восьми человек.

Жители Дечина из северной Чехии, ранее находившиеся дома на карантине, 4 марта были госпитализированы в больницу Масарика в Усти-над-Лабем. Семья недавно вернулась из региона Венето (Италия), где отдыхала на горнолыжном курорте.

Коронавирус был также подтвержден у женщины из Праги 6, которая ранее сдала тесты в частной лаборатории. Женщина вернулась из Италии, и у нее проявились симптомы болезни. Она позвонила по телефону горячей линии Государственного института здравоохранения, но там ей сказали, что не будут проводить тестирование, поскольку она была не в северных регионах Италии, где распространялся вирус.

Сейчас женщина находится в больнице На Буловце, члены ее семьи — на домашнем карантине. Двое детей пациентки посещают начальную школу Антонина Чермака в Праге 6. В четверг школа в связи с этими событиями объявила выходной.

«Если результаты тестирования двух учеников школы окажутся отрицательными, мы не станем принимать чрезвычайных мер, таких как закрытие школы, а лишь обеспечим усиленные меры в области личной гигиены среди детей и школьного персонала», — сказал Петр Карванек, директор школы.

До настоящего времени в Чешской Республике было подтверждено пять случаев заражения.

Источник: novinky.cz