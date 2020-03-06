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Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на территории Чехии

Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на территории Чехии

Марина Коханкова 189 0
Пациентка заразилась от сына, который катался на лыжах в Италии и заболел новым типом вируса. Сейчас сын находится в больнице На Буловце в Праге, а его мать — в больнице Масарика в Усти-над-Лабем.
Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на территории Чехии

«Это первый случай передачи инфекции внутри страны», — сказала Ленка Шимункова, директор пражской санитарно-эпидемиологической станции. По словам Шимунковой, состояние женщины хорошее. В Больнице Масарика есть четыре пациента с COVID-19, который вызывает новый тип коронавируса. Гигиенисты в регионе Усти-над-Лабем начнут отбор проб на дому у людей, которые возможно заразились вирусом. 

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал граждан Чехии не ездить в Италию. Работодателям, чьи сотрудники вернулись из этой страны, власти порекомендовали дать возможность людям работать из дома или оплачивать им больничный полностью, в размере 100% заработной платы. «Конечно, мы будем учитывать экономические последствия, но сейчас наивысшим приоритетом является здоровье наших граждан и предотвращение распространения коронавируса», —сказал Бабиш.

По данным на 6 марта в Чехии официально зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом. 

Источник: novinky.cz

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Темы
Болезни Прага Усти над Лабем Чехия Андрей Бабиш врачи работа
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