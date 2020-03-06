Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на территории Чехии

Пациентка заразилась от сына, который катался на лыжах в Италии и заболел новым типом вируса. Сейчас сын находится в больнице На Буловце в Праге, а его мать — в больнице Масарика в Усти-над-Лабем.

«Это первый случай передачи инфекции внутри страны», — сказала Ленка Шимункова, директор пражской санитарно-эпидемиологической станции. По словам Шимунковой, состояние женщины хорошее. В Больнице Масарика есть четыре пациента с COVID-19, который вызывает новый тип коронавируса. Гигиенисты в регионе Усти-над-Лабем начнут отбор проб на дому у людей, которые возможно заразились вирусом.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал граждан Чехии не ездить в Италию. Работодателям, чьи сотрудники вернулись из этой страны, власти порекомендовали дать возможность людям работать из дома или оплачивать им больничный полностью, в размере 100% заработной платы. «Конечно, мы будем учитывать экономические последствия, но сейчас наивысшим приоритетом является здоровье наших граждан и предотвращение распространения коронавируса», —сказал Бабиш.

По данным на 6 марта в Чехии официально зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом.

Источник: novinky.cz