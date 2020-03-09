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Мужчину со змеей удалось выгнать из центра Праги

Мужчину со змеей удалось выгнать из центра Праги

Марина Коханкова 812 0
Мужчина в центре Праги выступал перед прохожими с огромной змеей в руках — туристы могли за деньги сфотографироваться с животным. Мэр Праги Зденек Гржиб на своей странице в Facebook написал, что властям удалось прекратить незаконную деятельность.
Мужчину со змеей удалось выгнать из центра Праги

«Владелец змеи использовал животное для того, чтобы заработать. Вы мне часто пишете, нормально ли так издеваться над животным? Нет!» — написал Гржиб. По его словам, у владельца змеи не было разрешения на то, чтобы выступать в этом месте, также у него отсутствовали документы от ветеринара. Сотрудники полиции часто выписывали ему штрафы и выгоняли с улицы Целетна, однако он возвращался на прежнее место.

«Теперь мы разобрались, как его остановить, так что этот сезон для него окончен. Если же вы увидите его снова, позвоните по телефону 156 и мы окончательно остановим этот нелегальный бизнес», — отметил Гржиб.

Источник: facebook

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Темы
животные Прага
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