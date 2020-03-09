Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.53
USD
22.34
RUB
0.3
UAH
0.89
Энциклопедия Карта Погода
09n 7 °C
Канатную дорогу на Петршине закроют на три недели

Канатную дорогу на Петршине закроют на три недели

Марина Коханкова 318 0
Из-за планового ремонта канатная дорога от пражского Уезда до Петршина не будет работать с 9 до 28 марта. В течение трех недель транспортная компания проверит трансформаторные станции и саму канатную дорогу и отремонтирует рельсы.
Канатную дорогу на Петршине закроют на три недели

Плановое обслуживание канатной дороги проводится два раза в год.

Впервые фуникулер был открыт летом 1891 года по случаю Юбилейной региональной выставки. За время своего существования у него было два длительных отключения. В 1916 году он был остановлен из-за Первой мировой войны, Работа канатной дороги была возобновлена ​​только в 1932 году. В 1965 году обширные оползни разрушили трассу, а в 1985-м канатная дорога снова была запущена в эксплуатацию.

С июня 1985 года и до конца 2019 года фуникулер перевез более 54 миллионов пассажиров. Только в прошлом году количество пассажиров превысило 2,2 миллиона человек. Самая большая нагрузка приходится на летний сезон с апреля по октябрь, когда фуникулер перевозит в среднем 250 тысяч человек в месяц. Зимой число пассажиров сокращается до 120 тысяч в месяц.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Прага транспорт
Читайте
по теме 
Вандалы снова разрисовали Карлов мост
09.03.2020 14:47 Общество
Вандалы снова разрисовали Карлов мост
502 0
Прага тестирует новую антибактериальную дезинфекцию для транспорта
09.03.2020 14:03 Экономика
Прага тестирует новую антибактериальную дезинфекцию для транспорта
633 0
Мужчину со змеей удалось выгнать из центра Праги
09.03.2020 10:35 Общество
Мужчину со змеей удалось выгнать из центра Праги
812 0
Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на территории Чехии
06.03.2020 13:04 Общество
Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на территории Чехии
9855 0
Последние новости:
09
марта
Вандалы снова разрисовали Карлов мост
09.03.2020 14:47 Общество
Вандалы снова разрисовали Карлов мост
502 0
Прага тестирует новую антибактериальную дезинфекцию для транспорта
09.03.2020 14:03 Экономика
Прага тестирует новую антибактериальную дезинфекцию для транспорта
633 0
Мужчину со змеей удалось выгнать из центра Праги
09.03.2020 10:35 Общество
Мужчину со змеей удалось выгнать из центра Праги
812 0
Пожарные будут измерять температуру у путешественников на границах
09.03.2020 09:18 Общество
Пожарные будут измерять температуру у путешественников на границах
1436 0
08
марта
Пять чехов погибли при сходе лавины в Австрии
08.03.2020 15:01 Общество
Пять чехов погибли при сходе лавины в Австрии
2034 0
06
марта
Всем вернувшимся из Италии — обязательный карантин или штраф 3 млн крон
06.03.2020 16:03 Общество
Всем вернувшимся из Италии — обязательный карантин или штраф 3 млн крон
5163 0
Медианная заработная плата до вычета налогов в 2019 году составила в Чехии 31 тысячу крон
06.03.2020 13:02 Экономика
Медианная заработная плата до вычета налогов в 2019 году составила в Чехии 31 тысячу крон
2055 0
Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на территории Чехии
06.03.2020 13:04 Общество
Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на территории Чехии
9855 0
Только 2% чехов могут отличить правду от лжи в соцсетях
06.03.2020 11:30 Общество
Только 2% чехов могут отличить правду от лжи в соцсетях
1101 0
В Чехии появился борщевик Сосновского, который вытесняет другие растения
06.03.2020 09:55 Общество
В Чехии появился борщевик Сосновского, который вытесняет другие растения
1976 0


Мобильная версия