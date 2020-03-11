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Карлов мост очистили от граффити

Карлов мост очистили от граффити

Марина Коханкова 76 0
Пражское Техническое управление коммуникаций (TSK) удалило во вторник надпись «Kraków + Moscow = Prague 8.3.2020» с колонны Карлова моста, которую баллончиком с краской нанес в выходные неизвестный вандал.
Фото: Kateřina Sulová
Карлов мост очистили от граффити

Об этом сообщила пресс-секретарь TSK Барбора Лишкова. Процедуру очистки проводили ​​реставраторы и она заняла несколько часов. Полиция расследует дело по подозрению в повреждении чужого имущества.

Фотография Карлова моста с граффити появилась в социальных сетях в понедельник, но ни одна из камер наблюдения не зафиксировала преступника. Пресс-секретарь городской полиции Ирена Сейферт сказала, что именно эта часть моста находится вне зоны видимости видеокамеры.

В прошлом году Карлов мост также пострадал от вандалов. В ноябре прошлого года районный суд Праги 1 назначил условное наказание и штраф для для братьев из Германии, которые в середине июля нарисовали на опоре моста граффити размером пять на два метра.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Карлов Мост вандализм Прага полиция
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