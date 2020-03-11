Либеньский мост закроют на два дня

Начинается реконструкция Либеньского моста. Уже в эту субботу объект ждут уникальные нагрузочные испытания — на нем разместят грузовики и трамваи общим весом 547 тонн.

При реальном движении такой нагрузки никогда не будет, но город специально создает экстремальную ситуацию, чтобы получить подробные данные о состоянии моста, сообщил заместитель мэра Праги по транспорту Адам Шейнгерр.

Эта информация поможет Праге использовать наиболее подходящие технологии во время реконструкции и точнее ее спланировать. Результаты тестов станут известны в конце апреля и будут включены в проектную документацию. Строительные работы будут выполнены с использованием метода Design & Build, когд подрядчик также выступает проектировщиком.

Важная информация для водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов: Либеньский мост будет закрыт из-за нагрузочных испытаний с 00:00 14 марта до 06:00 15 марта, а также с 00:00 21 марта до 6:00 22 марта.

Источник: facebook.com