Чешское телевидение предложит школьникам программу обучения онлайн

С понедельника, 16 марта, Чешское телевидение запускает программу онлайн обучения школьников UčíTelka. Онлайн занятия для учеников начальных школ будут проходить с 9 утра каждый день на канале ČT2.

«В период чрезвычайного положения и закрытия школ по всей Чешской Республике ČT предлагает помощь ученикам и школам, а также их родителям. Мы подготовили блоки обучения в прямом эфире под руководством квалифицированных преподавателей», — сказал Петр Дворжак, генеральный директор Чешского телевидения.

Программа будет доступна в течение месяца. «Занятия начинаются каждый будний день в 9 утра и продлятся 30 минут. Вещание будет регулярным, чтобы позволить родителям соответствующим образом скорректировать свое ежедневное расписание. Один учитель будет преподавать в классе, трое детей также будут участвовать в обучении», — объясняет руководитель проекта Любош Роси.

С 12 до 15 часов на чешском телевидении будут другие образовательные программы, предназначенные для детей старшего возраста. Подготовиться к вступительным экзаменам ученикам поможет программа Škola doma (с 14 часов по вторникам и четвергам).

«Это будет интерактивный формат, ученики будут спрашивать в чате, что им интересно и чего они не понимают, и в то же время они будут обсуждать с учителями отдельные темы из различных областей», — сказал руководитель проекта Радомир Шофр.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz