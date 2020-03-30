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В Праге автомобильное движение сократилось на треть

В Праге автомобильное движение сократилось на треть

Марина Коханкова 106 0
Из-за чрезвычайных мер, связанных с распространением коронавируса, автомобильное движение в чешской столице сократилось в среднем на треть. Количество пассажиров общественного транспорта снизилось на 70-80%.
В Праге автомобильное движение сократилось на треть

В последние недели столица внимательно следит за развитием дорожной ситуации после объявления чрезвычайного положения 12 марта. Интенсивность автомобильного движения в городе контролируют с помощью телематических устройств. 

«В целом движение людей по городу сведено к минимуму. Люди ответственны и ездят по городу минимально. С объявлением чрезвычайного положения спад был не таким быстрым, но после запрета на передвижение людей наблюдалось значительное сокращение числа граждан, путешествующих по городу», — рассказал заместитель мэра Праги Адам Шейнгерр.

В центре автомобильное движение сократилось на 34,8%, а в остальной части города — на 29,2%. Например, в районе набережной Людвика Свободы, где обычно за день проезжало около 35 тысяч автомобилей, сейчас зафиксировано только 16 тысяч, а на улице V Holešovičkách количество машин снизилось со 100 тысяч до 60 тысяч. Утренние и дневные часы пик сместились на два-три часа. Сейчас наиболее высокая интенсивность автомобильного движения наблюдается утром с 9 до 12 часов, а вечером — с 4 до 8 часов.

Снизилось и число пассажиров общественного транспорта. «После введения экстренных мер количество перевезенных пассажиров значительно сократилось. Например, метро. Обычно около 1,3 млн человек пользуются метро каждый день, а в настоящее время это чуть более 200 тысяч человек, хотя мы постепенно наблюдаем тенденцию к росту», — сказал заместитель мэра.

Пражане стали больше использовать альтернативные средства для передвижения по городу, прежде всего велосипеды.

В текущих условиях Прага также собирает данные об использовании платных парковочных зон, чтобы в будущем их улучшить.

Источник: praha.eu

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Темы
коронавирус Прага Чехия Автомобили транспорт
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