Парковка в «синих» зонах в Праге будет бесплатной до 30 апреля

После Пасхи жители Праги и гости мегаполиса должны были снова платить за парковку в «синих» зонах, однако мэрия чешской столицы решила продлить льготный период до окончания чрезвычайного положения — как минимум до 30 апреля.

Плата за парковку в специальных зонах в Праге была отменена с 16 марта. Сначала руководство города не было согласно с этим решением, опасаясь, что не будет хватать парковочных мест для автомобилей полиции или скорой помощи. В конце марта и начале апреля было по-прежнему неясно, будет ли взиматься плата за парковку в «синих» зонах. В результате администрация Праги приняла самостоятельное решение, не дожидаясь указания Минтранса, и продлила льготный период пользования парковочными местами.

«Я попросил мэра подождать до конца чрезвычайного положения. Отмена "синих зон" внесла свой вклад и способствует снижению концентрации людей в общественном транспорте и, следовательно, снижению возможного риска заражения COVID-19», — написала в Twitter губернатор Среднечешского края Ярослава Покорна.

Кроме того, автоматически продлевается срок действия парковочных карт. «Все разрешения на парковку в платных зонах будут автоматически продлены на период, в течение которого парковочная карта не могла быть использована», — сообщили в администрации.

Источник: prazsky.denik.cz