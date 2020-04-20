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Пруд Мартиняк в Долни-Почернице обзавелся новым островом

Пруд Мартиняк в Долни-Почернице обзавелся новым островом

Марина Коханкова 640 0
Территорию вокруг пруда Мартиняк, расположенного между районами Черный Мост и Долни-Почернице, облагораживают уже несколько лет по инициативе мэрии Праги и департамента охраны окружающей среды.
Пруд Мартиняк в Долни-Почернице обзавелся новым островом

Ранее здесь был создан парк U Čeňku и высажены фруктовые деревья, а русло Свеправицкого ручья прошло ревитализацию. Теперь вокруг водоема завершен еще один этап работ, и, помимо нового острова, здесь созданы три небольших и семь больших акваторий общей площадью 3300 квадратных метров.

«Цель этих работ проста. Мы исправляем то, что сделали в прошлом. Эти меры помогут нам максимально сохранить воду в ландшафте. Также будут созданы новые места обитания растений, водных и болотных животных. Все окрестности пруда Мартиняк обладают огромным рекреационным потенциалом, который, я думаю, пригодится, особенно в этом году», — сообщил заместитель мэра  Праги по вопросам окружающей среды Петр Глубучек.

Берега водоема были изменены, теперь они более плавные. Полуостров между Свеправицким ручьем и ручьем Хвалка был частично углублен до уровня песчаной коренной породы. Ров позволил создать совершенно новый остров площадью 13 000 квадратных метров.

В ходе работ было перемещено более 20 000 кубических метров почвы. Из добытого песка на берегу пруда была построена искусственная песчаная дюна, которую особенно оценят дети. 

Источник: praha.eu

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Темы
экология вода водоем Прага Чехия
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