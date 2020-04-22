Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.53
USD
25.42
RUB
0.33
UAH
0.94
Энциклопедия Карта Погода
01d 17 °C
Мэр Праги взят под охрану полиции

Мэр Праги взят под охрану полиции

Александра Кириченко 582 0
Как сообщила пресс-секретарь Зденека Гржиба Мартина Вацкова, градоначальнику также запретили пользоваться общественным транспортом.
Фото: Vojtěch Havlík/Magistrát hl. m. Prahy
Мэр Праги взят под охрану полиции

«Я могу подтвердить, что господин мэр Зденек Гржиб получил краткосрочную полицейскую охрану. Срок окончания этой меры не установлен. Причины и конкретные способы охраны я не могу комментировать в соответствии с решением полиции Чешской республики», — заявила пресс-секретарь.

Вацкова также рассказала, что теперь Гржиб вынужден ездить на работу на автомобиле, хотя раньше всегда пользовался общественным транспортом.

Она добавила, что ранее мэр заявил в полицию о сталкере, который преследовал его до дома. По словам пресс-секретаря, неясно, связана ли текущая ситуация с этим случаем. «Если да, это также может означать угрозу для жены и трех детей мэра», — сказала она.

19 марта полиция задержала мужчину, который по телефону угрожал чиновнику в связи с мерами против распространения коронавируса. Этому человеку были предъявлены обвинения в шантаже. Чем именно он угрожал Гржибу, в полиции и магистрате не уточняют.

По данным Respekt, под охраной полиции находится и староста Праги 6 Ондржей Коларж. Издание утверждает, что из России в Европу прибыла группа офицеров разведки, в которую входит человек, представляющий опасность для Коларжа. Напомним, по решению последнего в начале апреля был снят с постамента памятник маршалу Коневу.

Источник: novinky.cz 

Рассказать всем:
Темы
Прага полиция
Читайте
по теме 
Пруд Мартиняк в Долни-Почернице обзавелся новым островом
20.04.2020 14:07 Общество
Пруд Мартиняк в Долни-Почернице обзавелся новым островом
1533 0
Ботанический сад Праги открыт с 20 апреля
20.04.2020 11:33 Общество
Ботанический сад Праги открыт с 20 апреля
4186 0
Посольство России в Праге переедет с площади Бориса Немцова
18.04.2020 12:57 Политика
Посольство России в Праге переедет с площади Бориса Немцова
4940 0
Cтанцию метро «Пражская» могут переименовать в честь маршала Конева
16.04.2020 14:48 Общество
Cтанцию метро «Пражская» могут переименовать в честь маршала Конева
3329 0
Последние новости:
22
апреля
Тестирование на коронавирус можно будет пройти добровольно и бесплатно
22.04.2020 15:56 Общество
Тестирование на коронавирус можно будет пройти добровольно и бесплатно
844 0
Парламент поддержал увеличение размера пособия по уходу за детьми до 80%
22.04.2020 12:20 Экономика
Парламент поддержал увеличение размера пособия по уходу за детьми до 80%
468 0
В марте ипотечный рынок Чехии из-за пандемии сократился на 25%
22.04.2020 11:02 Экономика
В марте ипотечный рынок Чехии из-за пандемии сократился на 25%
918 0
Андрей Бабиш выступил против продления чрезвычайного положения в Чехии
22.04.2020 09:00 Экономика
Андрей Бабиш выступил против продления чрезвычайного положения в Чехии
4823 0
21
апреля
Во время карантина чехи стали чаще покупать домашних животных
21.04.2020 15:02 Общество
Во время карантина чехи стали чаще покупать домашних животных
2937 0
Засуха в Чехии усиливается: почве не хватает воды
21.04.2020 13:00 Общество
Засуха в Чехии усиливается: почве не хватает воды
2489 0
Нефть WTI потеряла всю свою стоимость за один день
21.04.2020 11:30 Экономика
Нефть WTI потеряла всю свою стоимость за один день
1714 0
Правительство согласовало выплату пособий самозанятым за май в размере 15 тысяч крон
21.04.2020 09:24 Экономика
Правительство согласовало выплату пособий самозанятым за май в размере 15 тысяч крон
1495 0
20
апреля
Мирослав Кржижек: «Государство — хороший слуга, плохой господин»
20.04.2020 21:35 Авторские колонки
Мирослав Кржижек: «Государство — хороший слуга, плохой господин»
1694 0
МИД Чехии: любые ограничения на поездки за рубеж должны быть соразмерными
20.04.2020 16:47 Общество
МИД Чехии: любые ограничения на поездки за рубеж должны быть соразмерными
11093 0


Мобильная версия