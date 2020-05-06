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Канатная дорога между районами Подбаба и Троя будет построена через пять лет

Канатная дорога между районами Подбаба и Троя будет построена через пять лет

Марина Коханкова 534 0
Новая канатная дорога соединит пражские районы Подбаба, Троя и Богнице. Поездка на фуникулере по трассе протяженностью 2,5 км от Богнице до Подбабы займет всего 7 минут.
Канатная дорога между районами Подбаба и Троя будет построена через пять лет

Пропускная способность канатной дороги составит 2000 человек в час в одном направлении, что соответствует одной трамвайной линии с интервалом в 4 минуты. Технически можно будет перевозить до 6000 человек в час.

«Мы работаем над созданием трамвайной линии, но для этого нам нужно будет построить новый мост через Влтаву и почти километровый туннель в скале до района Богнице, этот проект получится реализовать не ранее 2020 года. Поэтому мы искали более быстрое решение для соединения трех районов: Прага 6, Троя и Прага 8. Канатная дорога обойдется в четыре раза дешевле и останется альтернативным способом передвижения, когда строительство трамвайной линии завершится», — сказал Адам Шейнгерр, заместитель мэра Праги по транспорту.

Канатная дорога будет спроектирована со сроком службы не менее 30 лет.

Источник: praha.eu

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