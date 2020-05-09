В Пражском зоопарке родился еще один слоненок

В субботу, 9 мая, у самки индийского слона по имени Янита родился малыш. Директор зоопарка Мирослав Бобек сообщил, что это девочка. Беременность Яниты продлилась 683 дня – на шесть недель дольше, чем предыдущая.

Фото: Roman Vodička, Zoo Praha

Вес новорожденной составляет 124 килограмма. Это довольно крупный слоненок: для сравнения, малышка, которая родилась в Пражском зоопарке в конце марта у слонихи Тамары, в первый день своей жизни весила 92 килограмма.

В 2016 году у Яниты и Тамары родились два слоненка — Рудольф и Максимилиан. Это первые слонята, появившиеся на свет в Праге.

Сейчас в пражском зоопарке живут восемь слонов. Помимо новорожденных, Яниты, Тамары, Макса, Руди и Анхора, это Шанти, которая снималась в чешском фильме Poplach v oblacích.

Источник: пресс-служба Пражского зоопарка