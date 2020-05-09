Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.57
USD
25.13
RUB
0.34
UAH
0.94
Энциклопедия Карта Погода
04n 13 °C
В Пражском зоопарке родился еще один слоненок

В Пражском зоопарке родился еще один слоненок

Александра Кириченко 625 0
В субботу, 9 мая, у самки индийского слона по имени Янита родился малыш. Директор зоопарка Мирослав Бобек сообщил, что это девочка. Беременность Яниты продлилась 683 дня – на шесть недель дольше, чем предыдущая.
Фото: Roman Vodička, Zoo Praha
В Пражском зоопарке родился еще один слоненок

Вес новорожденной составляет 124 килограмма. Это довольно крупный слоненок: для сравнения, малышка, которая родилась в Пражском зоопарке в конце марта у слонихи Тамары, в первый день своей жизни весила 92 килограмма.

В 2016 году у Яниты и Тамары родились два слоненка — Рудольф и Максимилиан. Это первые слонята, появившиеся на свет в Праге. 

Сейчас в пражском зоопарке живут восемь слонов. Помимо новорожденных, Яниты, Тамары, Макса, Руди и Анхора, это Шанти, которая снималась в чешском фильме Poplach v oblacích.

Источник: пресс-служба Пражского зоопарка

Рассказать всем:
Темы
зоопарк Прага животные
Читайте
по теме 
В Оломоуцком зоопарке родился трубкозуб
23.04.2020 10:01 Общество
В Оломоуцком зоопарке родился трубкозуб
9253 0
В пражском зоопарке родился слоненок
27.03.2020 12:47 Общество
В пражском зоопарке родился слоненок
4431 0
В зоопарке города Пльзень родился еще один белый кенгуру
31.01.2020 11:57 Общество
В зоопарке города Пльзень родился еще один белый кенгуру
2140 1
Пражский зоопарк собрал 13,5 млн крон в помощь Австралии
27.01.2020 12:14 Общество
Пражский зоопарк собрал 13,5 млн крон в помощь Австралии
2302 0
Последние новости:
08
мая
С 18 мая «Чешские авиалинии» возобновят авиасообщение с рядом европейских городов
08.05.2020 12:54 Экономика
С 18 мая «Чешские авиалинии» возобновят авиасообщение с рядом европейских городов
9775 1
Владимир Поморцев: Обещание выполнено
08.05.2020 01:29 Авторские колонки
Владимир Поморцев: Обещание выполнено
1924 0
07
мая
Носить маски на улице придется еще больше месяца
07.05.2020 18:49 Общество
Носить маски на улице придется еще больше месяца
3959 1
Минздрав получит право закрывать магазины и запрещать отдельные виды деятельности
07.05.2020 18:27 Экономика
Минздрав получит право закрывать магазины и запрещать отдельные виды деятельности
2286 1
Станция «Опатов» будет закрыта в эти и следующие выходные
07.05.2020 14:11 Экономика
Станция «Опатов» будет закрыта в эти и следующие выходные
1200 1
На выходных в Чехии будет летняя погода, на следующей неделе возможен снег
07.05.2020 11:30 Общество
На выходных в Чехии будет летняя погода, на следующей неделе возможен снег
2014 0
Падение чешской экономики в 2020 году составит 6,2%
07.05.2020 10:00 Экономика
Падение чешской экономики в 2020 году составит 6,2%
1966 1
06
мая
Министерство образования объявило даты экзаменов
06.05.2020 16:42 Общество
Министерство образования объявило даты экзаменов
4415 0
Чешский город Комаров передумал продавать трехметровую скульптуру Сталина
06.05.2020 14:55 Общество
Чешский город Комаров передумал продавать трехметровую скульптуру Сталина
1325 0
Канатная дорога между районами Подбаба и Троя будет построена через пять лет
06.05.2020 11:45 Общество
Канатная дорога между районами Подбаба и Троя будет построена через пять лет
1610 0


Мобильная версия