Падение туристического рынка в Чехии в первом квартале составило 20%

В первом квартале 2020 года в гостиницах и пансионатах Чехии проживали 3,1 млн туристов, что на 22,2% меньше, чем в январе-марте 2019 года. Количество ночевок сократилось на 16,7% в годовом исчислении, до 8,9 млн, сообщило Чешское статистическое управление (ČSÚ).

Фото: Inna Bystrakova

«В марте из-за эпидемии коронавируса в годовом исчислении количество гостей сократилось на 67%, а количество ночевок — на 57%», — сказал Павел Ванчура, глава департамента статистики туризма и услуг ČSÚ. Количество иностранных туристов снизилось на 26,1%, а местных гостей — на 18,1%.

Меры по предотвращению распространения коронавируса оказали значительное влияние на доходы всех поставщиков услуг в Чешской Республике: в первом квартале этого года они снизились на 3,5% в годовом исчислении, говорится в сообщении ČSÚ. Многие заведения уже были закрыты в марте или ввели ограничения в работе. Снижение произошло в основном в секторах, связанных с туризмом.

«Например, продажи в сфере авиаперевозок, услуг размещения и турагентств упали более чем на 20%, а в сфере продуктов питания и ресторанного бизнеса — более чем на 10%. Напротив, рост продолжился в области информационно-коммуникационной деятельности, а также в сфере почтовых и курьерских услуг», — сказала Мария Бушкова, директор департамента статистики услуг ČSÚ.

Аналитики предупреждают, что снижение будет еще более выраженным во втором квартале. «Результаты отрасли соответствуют переходу экономики в карантинный режим в конце квартала. Во втором квартале отдельные показатели снижения, а также роста в некоторых секторах будут намного выше», — сказал аналитик Natland Петр Бартонь.

Во всех регионах зафиксировано снижение интереса туристов к жилью. Тем не менее наибольшее сокращение количества гостей в годовом мониторинге было зафиксировано в тех регионах Чешской Республики, которые особенно востребованы иностранными посетителями (таких как Южно-Чешский край и особенно Чешский Крумлов, Южная Моравия и Прага).

В частности, в Праге в отелях, лагерях и пансионатах были размещены 1,1 млн гостей, то есть на 27,4% меньше, чем год назад. Количество ночей, проведенных туристами в чешской столице, сократилось на 23,7% (до 2,6 млн).

Источник: ct24.ceskatelevize.cz