В Праге на Летне образовалась яма глубиной 0,5 метра

Провал расположен на открытой площадке напротив футбольного стадиона Спарта. «Мы охраняем это место», — сказала 13 мая пресс-секретарь полиции Люция Драбкова. Муниципалитет выясняет, что произошло. Информация передана в диспетчерский пункт туннельного комплекса Бланка, сообщил пресс-секретарь пражской мэрии Вит Хофман.
Советник мэра Праги Ян Хабр заявил, что это не обрушение тоннеля и беспокоиться не нужно. Под Летенской равниной проходит тоннель Бубенеч. Также там расположены подземные гаражи.
Источник: novinky.cz