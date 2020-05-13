В Праге на Летне образовалась яма глубиной 0,5 метра

Марина Коханкова 16:23 806

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В среду днем в парке на Летне провалилась земля. Яма размером четыре на два метра находится рядом с дорогой. Полиция огородила это место.