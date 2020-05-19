В Праге на крышах АЗС активисты Extinction Rebellion провели акцию протеста

Протестующие организовали акции на автозаправочных станциях Shell, которые расположены на улицах Страконицка, Европска и Врхлицка. Они вывесили на крышах АЗС плакат «Конец нефти, конец Shell». Другие активисты в белых костюмах стояли рядом.
«Такие компании, как Shell, зарабатывают деньги на уничтожении планеты ради огромной прибыли нескольких акционеров. Они встречаются сегодня на общем собрании в Гааге. Мы требуем справедливых преобразований для людей, работающих в нефтяной промышленности. Энергия принадлежит всем», — написали активисты в Facebook.
Несколько полицейских патрулей были вызваны на место инцидента, чтобы ограничить движение людей на территории АЗС. «Несколько активистов забрались на крышу автозаправок в Праге. Полиция находится на месте и выясняет, какие меры следует принять», — сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.
Пожарные хотели предоставить специальное оборудование, чтобы снять активистов с крыши, однако руководство Shell разрешило протестующим продолжить акцию.
Источник: novinky.cz