Администрация Праги предложила бесплатный сервис для велосипедистов

Прага решила протянуть руку помощи горожанам, которые во время эпидемии коронавируса стали больше ездить на велосипеде. С 19 по 21 мая на трех самых популярных городских маршрутах можно бесплатно проверить свой велосипед.

«Многие люди хотели бы отрегулировать тормоза или другие механизмы, но на станциях технического обслуживания часто приходится долго ждать, у пражан не хватает на это времени. Именно поэтому мы хотим предоставить жителям возможность совершенно бесплатно проверить свои велосипеды по дороге с работы», — сказал заместитель мэра Адам Шейнгерр.

20 и 21 мая велосипедисты могут воспользоваться бесплатным сервисом с 16:00 до 19:00, а в случае обнаружения технической неисправности купить на месте запчасти: новую камеру для колеса, трос, тормозные колодки и другие детали. В среду сервисные точки будут работать в Праге 8 в парке U českých lodinic, а в четверг в это же время — в Подоли. Точный адрес можно найти на сайте Čistou stopou Prahou или в мобильном приложении Na kole Prahou.

В этом году Прага выделит на строительство велосипедной инфраструктуры на своей территории 170 млн крон, будут созданы десятки километров новых или капитально отремонтированных велосипедных маршрутов. В ближайшем будущем город планирует разместить 10 сервисных стендов, чтобы людям, пользующимся городскими велосипедами, были всегда доступны основные запчасти.

Источник: praha.eu