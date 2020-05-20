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Администрация Праги предложила бесплатный сервис для велосипедистов

Администрация Праги предложила бесплатный сервис для велосипедистов

Марина Коханкова 469 0
Прага решила протянуть руку помощи горожанам, которые во время эпидемии коронавируса стали больше ездить на велосипеде. С 19 по 21 мая на трех самых популярных городских маршрутах можно бесплатно проверить свой велосипед.
Администрация Праги предложила бесплатный сервис для велосипедистов

«Многие люди хотели бы отрегулировать тормоза или другие механизмы, но на станциях технического обслуживания часто приходится долго ждать, у пражан не хватает на это времени. Именно поэтому мы хотим предоставить жителям возможность совершенно бесплатно проверить свои велосипеды по дороге с работы», — сказал заместитель мэра Адам Шейнгерр.

20 и 21 мая велосипедисты могут воспользоваться бесплатным сервисом с 16:00 до 19:00, а в случае обнаружения технической неисправности купить на месте запчасти: новую камеру для колеса, трос, тормозные колодки и другие детали. В среду сервисные точки будут работать в Праге 8 в парке U českých lodinic, а в четверг в это же время — в Подоли. Точный адрес можно найти на сайте Čistou stopou Prahou или в мобильном приложении Na kole Prahou.

В этом году Прага выделит на строительство велосипедной инфраструктуры на своей территории 170 млн крон, будут созданы десятки километров новых или капитально отремонтированных велосипедных маршрутов. В ближайшем будущем город планирует разместить 10 сервисных стендов, чтобы людям, пользующимся городскими велосипедами, были всегда доступны основные запчасти.

Источник: praha.eu

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велосипеды Прага
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