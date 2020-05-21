В Чехии растет количество новых случаев заражения коронавирусом

В среду эпидемиологи зафиксировали на 13 новых случаев заболевания больше, чем во вторник. Днем с самым высоким ежедневным приростом новых случаев за последний месяц остается понедельник, 18 мая, когда было зафиксировано 111 новых случаев. Это связано с новым очагом распространения инфекции: у 113 работников шахты Дарков чешского горнодобывающего предприятия OKD в Карвине был подтвержден covid-19.
Число больных снижается примерно с середины апреля, когда их было 4800. По данным на 20 мая, в Чехии болеют коронавирусом 2587 человек. Выздоровело почти две трети от общего числа инфицированных — 5830.
Больше всего подтвержденных случаев заражения на сегодняшний день в Праге: более двух тысяч. В столице также самая большая доля случаев заражения на душу населения. На 100 тысяч жителей столицы зарегистрировано более 154 случаев.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz