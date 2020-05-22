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Часть набережной Сметаны временно превратится в пешеходную зону

Часть набережной Сметаны временно превратится в пешеходную зону

Марина Коханкова 221 0
В субботу, 23 мая, для движения автомобилей будет закрыта часть набережной Сметаны в Праге — от Национального театра в сторону центра. Эксперимент по созданию пешеходной зоны проводит администрация чешской столицы.
Часть набережной Сметаны временно превратится в пешеходную зону

Вместо автомобильной полосы на участке около 200 метров должны появиться летние террасы и места отдыха для жителей и туристов. 

«На набережной Сметаны автомобильное движение составляет около 15%, а пешеходов здесь 52%. С 2009 года их число выросло почти в пять раз. Эту часть набережной легко объехать, и мы не ожидаем серьезных проблем. Мы будем постоянно следить за текущей транспортной ситуацией», — сказал Адам Шейнгерр, заместитель мэра Праги по транспорту. Эксперимент будет действовать до конца лета.

Тем не менее представители части коалиции из TOP 09 и KDU-ČSL уже выступили против плана Шейнгерра и хотят обсудить его дальнейшую реализацию. 

«Мы обсуждали вопрос о набережной Сметаны. Есть как позитивные, так и негативные моменты такого решения. Нашим единственным условием является обсуждение данного проекта с руководством Праги 1, так как все процессы в городе решаются таким образом», — сказал Петр Главачек, заместитель мэра по территориальному развитию. 

«Я убежден, что все три субъекта пражской коалиции должны договориться об ограничениях. Боюсь, что такой поспешный шаг может привести к дорожному коллапсу в центре», — заявил представитель TOP 09 Йиржи Поспишил. 

Источник: e15.cz

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Темы
Чехия Прага автобусы Автомобили туристы центр Праги
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