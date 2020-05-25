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В тоннеле Бланка загорелся грузовой автомобиль
В тоннеле Бланка загорелся грузовой автомобиль
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Утром 25 мая в тоннеле Бланка пожарные ликвидировали возгорание: примерно в 100 метрах от выезда из Брусницкого тоннеля вспыхнул грузовик. Огонь был локализован в 8:53.
Пожарным удалось погасить пламя в кабине грузовика, водитель был доставлен в больницу. Тоннель Бланка был закрыт в обоих направлениях, образовались пробки.
По оценке пожарных, ущерб составляет 500 тысяч крон. Причиной возгорания стала техническая неисправность.
Источник: novinky.cz