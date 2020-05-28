В новом павильоне пражского зоопарка можно будет увидеть тасманских дьяволов

В субботу, 30 мая, в пражском зоопарке открывается новый павильон «Кратер Дарвина», в котором будут представлены 20 видов животных австралийской фауны. В том числе здесь можно будет увидеть тасманских дьяволов.

Тасманский или сумчатый дьявол — млекопитающее семейства хищных сумчатых. Это самый крупный из современных сумчатых хищников. Плотное и приземистое животное размером с небольшую собаку. Его черная окраска, огромная пасть с острыми зубами, зловещие ночные крики и свирепый нрав дали первым европейским поселенцам основание прозвать этого хищника «дьяволом».

«Выставочный комплекс уникален тем, что представляет австралийских животных. Мы являемся вторым в Европе зоопарком, который купил и привез тасманских дьяволов непосредственно с острова Тасмания», — сказал Мирослав Бобек, директор пражского зоопарка. Другими обитателями павильона «Кратер Дарвина» будут три вида тасманских кенгуру, ежи, ядовитые змеи и птицы. Площадь павильона составляет 4600 кв. метров, его строительство обошлось в 78 млн крон.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz