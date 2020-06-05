Комплекс Йештед ждет обширная реконструкция

Запланированная реконструкция символа чешского города Либерец — комплекса Йештед — обойдется, по предварительным оценкам, в 500 млн крон. Проект подготовили архитекторы Йиржи и Михал Крейчик из Градца-Кралове, он уже согласован местными властями.

Йештед — наивысшая точка северной Чехии (1012 метров). На вершине горы находятся телевизионная башня и антенна. Подняться на вершину можно при помощи подвесной дороги. На склонах работают горнолыжные курорты. Массив Йештед с 1995 года является природоохранной зоной общей площадью более 93 квадратных километров.

Зимний вход больше не будет проходить через башню Далиборка. Вместо нее будет установлена металлическая стела, защищающая от ветра и снега. Реконструкцию планируется начать не раньше чем через четыре года.

«Мы оцениваем минимальные расходы в 500 млн крон», — сказал архитектор Йиржи Крейчик. По его словам, суть проекта, который он разработал вместе с отцом, в том, что общедоступным частям Йештеда вернут облик 70-х годов (Йештед был открыт в 1973 году), однако интерьер здания будет изменен. Смотровая площадка, которая сейчас закрыта стеклом в отличие от оригинального дизайна архитектора Карела Губачека, также изменится.

«Оказалось, что климатические условия на вершине холма настолько неблагоприятны, что вскоре после открытия здания пришлось провести дополнительное остекление, — пояснил Йиржи Крейчик. — Мы реконструируем галерею и хотели бы установить здесь гибкое стекло с максимальной прозрачностью».

Самая большая достопримечательность — это апартаменты на третьем этаже, которые будут реконструированы в историческом стиле Людовика XIV. «Это будет контраст с техническим стилем здания. Мы хотим выбрать мебель прямо в Версале, отсканировать ее с помощью 3D-сканера и сделать копии здесь», — рассказал Михал Крейчик.

На верхней станции канатной дороги на Йештеде появится новая терраса, окруженная антеннами. Ремонт комплекса Йештед активно обсуждается уже нескольких лет, в основном из-за критического состояния фасадов здания.

Источник: novinky.cz