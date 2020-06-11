Станция метро Jiřího z Poděbrad будет закрыта почти год

Транспортное предприятие Праги (DPP) намерено реконструировать станцию ​​Jiřího z Poděbrad на линии метро A. В дополнение к замене старых эскалаторов будут построены лифты, чтобы сделать станцию ​​безбарьерной.

Во время замены эскалаторов станция будет закрыта на десять месяцев, поезда будут проезжать через станцию без остановки. Ориентировочная стоимость ремонта составляет 1,3 млрд крон, сообщил в четверг пресс-секретарь DPP Даниэль Шабик.

Давно запланированная реконструкция может начаться в ноябре. Подрядчик будет выбран по итогам тендера. Работы продлятся два года, но станция будет полностью закрыта только в период замены эскалаторов.

«Запланированная модернизация является одной из крупнейших, которые мы осуществили за последние несколько лет с точки зрения продолжительности работ и объема инвестиций. Изначально мы хотели разделить модернизацию на отдельные этапы, но это бы продлило срок строительных работ на несколько лет и было бы неудобным для жителей Праги», — сказал Петр Витовски, генеральный директор DPP.

DPP пока не объявило, когда именно станция будет закрыта. Альтернативой метрополитену в этом районе станут трамваи, которые будут ходить по улице Виноградска и Корунни.

Источник: novinky.cz