В пражском районе Троя завершается строительство нового пешеходного моста

Основу будущего моста доставляли по реке Влтаве. Затем конструкции весом 90 тонн были подняты на готовых опорах двумя 45-тонными кранами, по одному с каждого берега.
«Было проблематично, как получить некоторые детали из Ломбардии в период эпидемии коронавируса, но нам это удалось», — сказал представитель городской мэрии Петр Ганковец.
«Все идет по графику. В начале августа мы могли бы полностью завершить возведение основной части моста, затем последуют завершающие работы», — сказал заместитель мэра Адам Шейнгерр. По его словам, пешеходный мост стоимостью около 130 млн крон будет введен в эксплуатацию в конце осени.
Как уже сообщал 420on.cz, в результате падения пешеходного моста в Трое в декабре 2017 года пострадали четыре человека, двое были серьезно ранены. После этого начались тщательные проверки мостов по всей Чешской Республике. Многие из них оказались в плохом состоянии. Несколько конструкций были закрыты или даже снесены, часть отремонтирована. После падения пешеходного моста добраться с Императорского острова в Трою можно было только на пароме. Новый мост будет предназначен для пешеходов и велосипедистов.
Источник: novinky.cz