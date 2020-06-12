В пражском районе Троя завершается строительство нового пешеходного моста

В Праге между Императорском островом и Троей устанавливают новый пешеходный мост. На этой неделе строители начали сборку средней части моста. Официальное открытие объекта запланировано на осень.

Основу будущего моста доставляли по реке Влтаве. Затем конструкции весом 90 тонн были подняты на готовых опорах двумя 45-тонными кранами, по одному с каждого берега.

«Было проблематично, как получить некоторые детали из Ломбардии в период эпидемии коронавируса, но нам это удалось», — сказал представитель городской мэрии Петр Ганковец.

«Все идет по графику. В начале августа мы могли бы полностью завершить возведение основной части моста, затем последуют завершающие работы», — сказал заместитель мэра Адам Шейнгерр. По его словам, пешеходный мост стоимостью около 130 млн крон будет введен в эксплуатацию в конце осени.

Как уже сообщал 420on.cz, в результате падения пешеходного моста в Трое в декабре 2017 года пострадали четыре человека, двое были серьезно ранены. После этого начались тщательные проверки мостов по всей Чешской Республике. Многие из них оказались в плохом состоянии. Несколько конструкций были закрыты или даже снесены, часть отремонтирована. После падения пешеходного моста добраться с Императорского острова в Трою можно было только на пароме. Новый мост будет предназначен для пешеходов и велосипедистов.

Источник: novinky.cz