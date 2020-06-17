Руководство Праги отправлено на карантин: один из заместителей мэра заразился covid-19

Заместитель мэра Праги по безопасности Петр Глубучек заразился covid-19. Позитивный тест на коронавирус был сделан вечером 16 июня. Мэр чешской столицы Зденек Гржиб заявил, что все члены городского совета отправлены на двухнедельный карантин. При этом последнее очное заседание совета в полном составе состоялось 15 июня.

«В понедельник вечером у меня поднялась температура до 37,8 °C и, как ответственный заместитель мэра, я во вторник не пошел на работу и прошел тестирование. Вечером я узнал о положительном результате», — сообщил Глубучек в социальных сетях.

В понедельник члены городского совета и приглашенные представители (всего около 40 человек) до семи часов вечера принимали участие в совещании, которое проходило в закрытом помещении. Поэтому есть высокая вероятность, что другие люди заразились коронавирусом. Дальнейший порядок действий определит региональная станция гигиены.

«Мы ждем заявления эпидемиологов, но и так ясно, что они отправят нас на карантин», — сказал один из участников заседания городского совета. Позднее информацию о карантине подтвердил мэр Праги, добавив, что он предлагал провести заседание в удаленном режиме, как это было в период чрезвычайного положения, однако партнеры по коалиции не согласились с этим.

Помимо членов городского совета, на собрании также присутствовали их помощники, представители оппозиции, председатели профильных комитетов, профсоюзные директора и административные сотрудники мэрии.

Источник: novinky.cz