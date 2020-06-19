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В чешских лесах уже можно собирать грибы

В чешских лесах уже можно собирать грибы

Марина Коханкова 65 0
Хотя сезон грибов в этом году еще не начался, в лесах или на полях уже сейчас можно собрать небольшой «урожай». По словам Ярослава Ланды из Чешского микологического общества, условия для роста грибов, особенно шампиньонов, все еще благоприятны.
В чешских лесах уже можно собирать грибы

Влажность в сочетании с теплом является идеальными условиями для роста грибов. Наряду с шампиньонами, в лесах можно встретить и другие виды, которые быстро появляются после проливных дождей. Однако не все виды грибов съедобны. Неопытные грибники могут быть удивлены, что и среди шампиньонов можно обнаружить ядовитые виды.

«В целом, грибной сезон только начинается, но грибы растут равномерно по всей стране», — сказал Ярослав Ланда. Например, в Среднечешском крае, Раковнике, Колине и вокруг Праги. Основной сезон сбора грибов в Чехии начинается в конце августа — начале сентября.

Источник: novinky.cz

 

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