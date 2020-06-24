Стартовала кампания в поддержку местного туризма «В Праге как дома»

Запущен интернет-портал www.vprazejakodoma.cz, представляющий программу поддержки туризма, которая будет действовать до 30 сентября 2020 года. В рамках кампании гости столицы, которые проведут в Праге хотя бы одну ночь в отеле, получат ваучеры на бесплатное посещение музеев, галерей и других достопримечательностей.

Руководство чешской столицы ожидает, что программа поможет смягчить экономические последствия мер по борьбе с коронавирусом для туризма в мегаполисе. На кампанию будет потрачено 120 млн крон. Программу реализует Prague City Tourism в сотрудничестве с Ассоциацией отелей и ресторанов, Союзом торговли и туризма и Торговой палатой.

«Потери в туристическом сезоне этого года будут огромны. По предварительным оценкам, Прага потеряет 80 млрд крон. В рамках кампании #vprazejakodoma мы хотим помочь главным образом предпринимателям и всем, кто работает в сфере туризма», — говорит Хана Тршештикова, советник мэра Праги по культуре и туризму.

Туристы, которые заплатили за одну ночь в отеле в Праге как минимум 800 крон, получат специальные баллы (два балла на сумму 400 крон на каждого человека за одну ночь в гостинице). Их можно потратить на посещение достопримечательностей, участвующих в проекте, например памятников, музеев, выставок, или услуги гида. Список объектов, зарегистрированных в программе, доступен на сайте www.vprazejakodoma.cz.

Помимо сайта, разработано мобильное приложение, где можно получить бонусы, отсняты рекламные ролики, которые появятся в СМИ, и др.

Источник: praha.eu