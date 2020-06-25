Полиция задержала мужчину, который бегал по крышам в пражском районе Малешице

35-летний мужчина, которого полиции 23 июня пришлось снять с крыши в Праге, подозревается в нарушении общественного порядка. Опасные «прогулки» — хобби молодого человека: в прошлом году полиция сняла его с железнодорожного столба в Дечине.

«35-летний мужчина подозревается в хулиганстве, за что ему грозит до двух лет лишения свободы. Все другие обстоятельства действий этого человека расследуются», — заявила пресс-секретарь полиции Виолета Сиршиштова.

В прошлом году мужчина влез на железнодорожный столб в Дечине и находился там семь часов, из-за него поезда ходили с трехчасовым опозданием.

Во вторник, 23 июня, молодой человек забрался на крышу дома на улице Яндерова. Он угрожал, что спрыгнет вниз, если кто-то к нему приблизится. На место приехали пожарные и сотрудники полиции. Мужчина был агрессивен и пытался ударить полицейских ногами и руками. По словам свидетелей, он бегал по крышам домов между дымоходами, а также танцевал и пел. Возмутитель спокойствия спустился вниз через семь часов, спасатели отвезли его в больницу. Полиция не исключает, что он регулярно употребляет наркотики.

Источник: tydenikpolicie.cz