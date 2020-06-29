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В Праге с 1 июля люди обязаны будут носить медицинские маски в метро и на акциях свыше 100 человек

В Праге с 1 июля люди обязаны будут носить медицинские маски в метро и на акциях свыше 100 человек

Марина Коханкова 1419 1
В Праге люди продолжат носить средства защиты дыхательных путей в метро и на массовых мероприятиях в закрытых помещениях при участии свыше 100 человек и после 1 июля, когда в большинстве регионов Чехии эти ограничения будут сняты.
Фото: HN – Lukáš Bíba
В Праге с 1 июля люди обязаны будут носить медицинские маски в метро и на акциях свыше 100 человек

При этом не носить маски можно будет в других видах общественного транспорта (кроме метро), например в трамваях, автобусах и других наземных транспортных средствах, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

«Ограничения останутся в метро и при участии в мероприятиях в закрытых помещениях, где будет 100 и более человек. С другой стороны, нужно отметить, что Прага более или менее стабильна, ситуация не обостряется, в день выявляется около двадцати новых случаев заболевания», — сказал Войтех.

В большинстве других регионов страны люди смогут снять медицинские маски с 1 июля. Ношение средств защиты дыхательных путей будет обязательным только в медицинских и социальных учреждениях.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия Прага
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