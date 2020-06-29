В Праге с 1 июля люди обязаны будут носить медицинские маски в метро и на акциях свыше 100 человек

При этом не носить маски можно будет в других видах общественного транспорта (кроме метро), например в трамваях, автобусах и других наземных транспортных средствах, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.
«Ограничения останутся в метро и при участии в мероприятиях в закрытых помещениях, где будет 100 и более человек. С другой стороны, нужно отметить, что Прага более или менее стабильна, ситуация не обостряется, в день выявляется около двадцати новых случаев заболевания», — сказал Войтех.
В большинстве других регионов страны люди смогут снять медицинские маски с 1 июля. Ношение средств защиты дыхательных путей будет обязательным только в медицинских и социальных учреждениях.
Источник: novinky.cz