В Праге из-за пожара эвакуировали жилой дом

Сильный пожар в двух квартирах после взрыва ликвидировали сегодня утром пражские пожарные в районе Голешовице. Из-за огня им пришлось эвакуировать 50 человек, один человек в результате пожара погиб.

По предварительной информации, возгорание произошло утром 1 июля в одной из квартир на третьем этаже жилого дома, расположенного на улице Стройницка. Пожарные позже уточнили, что огнем были охвачены две квартиры.

Пресс-секретарь пожарной службы Мартин Кавка сообщил, что, скорее всего, в одной из квартир произошел взрыв и возгорание, после чего обвалилась перегородка, соединяющая ее с другой квартирой, которая также начала гореть. Погибший, по уточненным данным, находился во второй квартире.

Пожарные эвакуировали около пятидесяти человек. Двум пострадавшим была оказана медицинская помощь. Пожарные около 9 часов утра уточнили, что в доме частично повреждена статика.

Источник: novinky.cz