Прага создаст мебельный банк для малоимущих

Прага создаст так называемый мебельный банк в Либуше через свою организацию Центр социальных услуг (CSSP). Любой желающий может поместить в банк ненужную, но при этом функциональную мебель и технику, от которой хочет избавиться. CSSP будет передавать все полученное малоимущим.

Расходы на создание мебельного банка составят около 2,85 млн крон, работать в нем будут четыре сотрудника (менеджер, один техник и два водителя). Расходы на заработную плату превысят 2 млн крон, а эксплуатационные расходы оцениваются в 480 тысяч крон ежегодно. Кроме того, CSSP оплатит материалы для ремонта, уборку и покупку топлива. Планируется, что мебельный банк начнет работать этой осенью.

«Основная функция мебельного банка заключается в предоставлении мебели и других необходимых предметов домашнего обихода людям, у которых нет средств для их покупки и которые находятся в сложном социальном положении», — говорится в документе, утвержденном мэрией Праги.

Мебель и техника должны быть функциональными или требовать лишь незначительного ремонта. Все переданное в дар имущество будет храниться на центральном складе в Либуше, откуда малоимущие люди смогут его забрать.

Источник: novinky.cz