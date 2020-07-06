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Иностранец на своей машине проехал по трамвайным путям в пражский тоннель

Иностранец на своей машине проехал по трамвайным путям в пражский тоннель

Марина Коханкова 348 0
Польский водитель проехал несколько сот метров по трамвайным путям на своем автомобиле и застрял в тоннеле на пражском Баррандове. Тест показал наличие более трех промиле алкоголя в его крови. Полицейским и пожарным пришлось вытаскивать застрявший автомобиль с помощью трамвая.
Иностранец на своей машине проехал по трамвайным путям в пражский тоннель

ДТП произошло вечером 5 июля около трамвайной остановки K Barrandovu в Праге 5. Поляк сначала проехал на машине вдоль трамвайных путей, а затем продолжил движение по рельсам, которые ведут в трамвайный тоннель в направлении жилого комплекса Баррандов. Автомобиль остановился только после того, как из пробитого бака стало вытекать машинное масло и сработала подушка безопасности.

Поскольку место происшествия было недоступно для специальной техники, пожарные привязали машину к трамваю с помощью тросса, который вытянул транспортное средство к уличной трамвайной остановке. 

«Мы пили пиво и внезапно по трамвайным рельсам мимо нас проехала машина с относительно высокой скоростью. Мы не поверили своим глазам», — рассказали свидетели аварии, которые сидели в баре недалеко от остановки.

Обстоятельства происшествия расследует полиция.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
дтп Прага трамвай полиция Автомобили
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