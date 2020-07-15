На территории пражского музея Кампа возник пожар

Три пожарные бригады ликвидируют пожар в техническом здании музея Кампа в центре Праги. Дым виден с большого расстояния.

Сообщение о пожаре поступило около двух часов дня 15 июля. Пожарные сразу же прибыли на улицу U Sovových mlýnů, где расположен музей. Возгорание произошло в электропроводке в техническом помещении, сообщил пресс-секретарь пожарной службы Мартин Кавка.

«Начали гореть кондиционеры и технические помещения музея. Если пламя удастся удержать под контролем, на что я очень надеюсь, здание с историческими художественными коллекциями не пострадает», — сказал Йиржи Поспишил, председатель совета директоров музея Кампа.

Около 15 часов дня пожарные сообщили, что начали эвакуацию предметов искусства из музея, поскольку они могут быть повреждены продуктами горения. Распространение огня удалось остановить.

Источник: novinky.cz