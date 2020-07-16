В аэропорту Рузине этим летом можно устроить свадьбу или отметить день рождения

Руководство решилось на этот шаг из-за небольшой загруженности аэропорта на фоне пандемии коронавируса. Аэропорт предлагает, например, организацию детских праздников или проведение свадеб в одном из трех залов ожидания.
В течение всего года посетители могут принять участие в групповых или индивидуальных экскурсиях по аэропорту. На взлетно-посадочной полосе теперь разрешено организовывать соревнования по легкой атлетике. Например, в эти выходные там можно пробежать трассу длиной пять километров.
Источник: seznamzpravy.cz