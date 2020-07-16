В аэропорту Рузине этим летом можно устроить свадьбу или отметить день рождения

Нетрадиционную программу предложил летом аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге. Теперь здесь можно отмечать дни рождения, проводить свадьбы или участвовать в необычных экскурсиях.

Руководство решилось на этот шаг из-за небольшой загруженности аэропорта на фоне пандемии коронавируса. Аэропорт предлагает, например, организацию детских праздников или проведение свадеб в одном из трех залов ожидания.

В течение всего года посетители могут принять участие в групповых или индивидуальных экскурсиях по аэропорту. На взлетно-посадочной полосе теперь разрешено организовывать соревнования по легкой атлетике. Например, в эти выходные там можно пробежать трассу длиной пять километров.

Источник: seznamzpravy.cz