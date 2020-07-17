Украина включила Чехию в «зеленую» зону

Украина изменила критерии в отношении стран «красной» зоны. «Рискованными» Украина считает государства, в которых количество активных случаев covid-19 составляет более 55 на 100 тысяч населения. Чехия к ним не относится и, таким образом, с 16 июля входит в «зеленую» зону.

Это означает, что по возвращении в Украину из Чехии гражданам Украины не нужно проходить обязательный карантин или сдавать тесты на коронавирус. Ранее к группе риска относились страны, где было свыше 40 случаев заболевания на 100 тысяч человек. Этот показатель был установлен, когда в Украине было 37 больных на 100 тысяч населения (сейчас — 62).

Обновленный список стран можно найти здесь. Помимо Чехии, в «зеленую» зону переместились Болгария, Египет, Пакистан, Албания, Эсватини, Сальвадор, Гвинея-Бисау, Бангладеш.

Источник: Посольство Украины в Чехии