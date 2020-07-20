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В отдельных регионах Чехии ношение медицинских масок вновь стало обязательным

В отдельных регионах Чехии ношение медицинских масок вновь стало обязательным

Марина Коханкова 1111 0
Правила ношения медицинских масок в отдельных регионах корректируются в соответствии с текущей эпидемиологической ситуацией. В настоящее время особый режим действует в Праге, Моравско-Силезском крае, населенных пунктах Ветрны-Йеников, Йиглава и Телч.
Фото: Profimedia
В отдельных регионах Чехии ношение медицинских масок вновь стало обязательным

В столице общее количество заболевших коронавирусом самое высокое. Ношение медицинских масок обязательно в пражском метрополитене. В других видах общественного транспорта эта мера носит рекомендательный характер. Средства защиты дыхательных путей следует носить в Праге на мероприятиях в закрытых помещениях, в которых принимают участие более 100 человек, если расстояние между людьми составляет менее 1,5 метра (например, в кинотеатре, если посетителей более 100).

Более строгие меры применяются в Моравско-Силезском регионе, потому что это край, где число инфицированных постоянно растет. С 17 июля все жители края (а не только регионов Карвина и Фридек-Мистек) должны носить медицинские маски в общественном транспорте и во всех закрытых помещениях. Эта мера касается и автомобилей, в том числе такси (за исключением транспортных средств, в которых находятся члены одной семьи). Также необходимо иметь средства защиты дыхательных путей на всех публичных мероприятиях (в регионе сейчас разрешены акции с участием до 100 человек), сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех. В регионах Карвина и Фридек-Мистек эти меры были введены с 29 июня.

В населенном пункте Ветрны-Йеников (Větrný Jeníkov) зарегистрирована вспышка заболевания covid-19. Местные жители обязаны носить медицинские маски в общественных местах и автобусах. Еще одна область, где ношение масок стало обязательным, — это города Йиглава и Телч. Здесь нужно носить средства защиты дыхательных путей с 14 июля в общественном транспорте, такси и других транспортных средствах, а также в таких заведениях, как салоны красоты и парикмахерские. Кроме того, их необходимо надевать в розничных магазинах и торговых центрах площадью более 5000 кв. м, во всех медицинских и социальных учреждениях и на всех общественных мероприятиях, проводимых в помещении и на улице. Требование носить маски не распространяется на рестораны, столовые и бары. 

В регионе Кутна-Гора ношение масок было обязательным в закрытых помещениях до 17 июля. Поскольку ситуация улучшилась, эта мера была отменена.

Источник: seznamzpravy.cz

 

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Темы
коронавирус Прага Кутна Гора Йиглава Министерство здравоохранения
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