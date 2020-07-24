В акции «В Праге как дома» приняли участие почти 400 отелей

В начале июля организация Prague City Tourism совместно с городской мэрией запустила кампанию «В Праге дома», в рамках которой туристы, останавливающиеся в пражских отелях, получают ваучеры на посещение городских достопримечательностей, музеев и галерей.

В настоящее время в кампании участвуют почти 400 объектов размещения, которые выдают до тысячи ваучеров в день, что соответствует количеству людей, размещенных в Праге. Туристы могут использовать ваучеры в качестве бесплатного билета для посещения различных объектов (около 60 туристических достопримечательностей) или на частную прогулку с гидом. Чаще всего туристы посещают зоопарк, смотровую башню на Петршине или Пражский Град.

Каждый участвующий в акции отель выдает туристам ваучеры с баллами за каждую ночь, проведенную в Праге. Баллы можно использовать до конца сентября.

«Ассоциация отелей и ресторанов Чешской Республики как партнер программы воспринимает первый месяц этой инициативы очень позитивно. Хотя в Праге по-прежнему очень мало туристов по сравнению с прошлым годом, льготный входной билет способствовал оживлению на рынке», — сказал Вацлав Старек, президент ассоциации.

Источник: praha.eu

