На главном железнодорожном вокзале в Праге тушили пожар, 500 человек были эвакуированы

В воскресенье вечером пожарные тушили небольшой пожар в помещении магазина Billa на главном железнодорожном вокзале Праги. Около 500 человек были эвакуированы.

Пожар начался 26 июля около 6 часов вечера. На место происшествия прибыли пожарные из нескольких подразделений, в том числе из химической службы.

«До прибытия пожарных около 500 человек были эвакуированы из здания», — сообщила пожарная служба в Twitter.

Из-за возгорания движение поездов на железной дороги и в метро было ограничено.

«Из-за пожара на главном железнодорожном вокзале Праги движение поездов временно прерывается, возможны опоздания. Поезда линии метро С проезжают станцию ​​«Главни надражи», — сообщило Транспортное предприятие Праги.

Все входы в здание вокзала были закрыты, первые пассажиры смогли попасть на вокзал после 18:30.

Источник: novinky.cz