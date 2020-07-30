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Число людей, желающих пройти тест на коронавирус, растет

Число людей, желающих пройти тест на коронавирус, растет

Марина Коханкова 363 0
С начала июля значительно выросло число людей, которые хотят или должны пройти тестирование на covid-19. Однако не все пункты в Чехии могут принять такое количество желающих. Сейчас чешские лаборатории по всей республике могут провести не более 17 тысяч тестов в день.
Фото: Profimedia
Число людей, желающих пройти тест на коронавирус, растет

Одним из самых оживленных пунктов тестирования является больница На Буловце в Праге. Пациентка Зузана Ланикова в среду стояла в очереди на тест около 30 минут. «Меня давно мучает кашель, поэтому я пошла к своему врачу. И он послал меня сюда, чтобы исключить наличие коронавируса», — сказала она.

В больнице На Буловце очередь на тестирование 29 июля в среднем состояла из 20 человек. Те, кто не был заранее зарегистрирован, ждали от получаса до часа. Ежедневно в пункте обслуживают около 350 человек. Больница готовится открыть еще один пункт, где можно будет сделать тесты.

Всего в Праге 12 пунктов сбора проб на коронавирус. Лаборатории в больницах работают в течение рабочего дня, некоторые из них также в выходные дни. Частные лаборатории, как правило, работают несколько часов в день.

Пражский центральный военный госпиталь уже увеличил количество пунктов до двух, в день они могут принять около 500 человек, при этом примерно 100 из них оплачивают тесты самостоятельно.

Еще один пункт тестирования расположен между первым и вторым терминалами в пражском аэропорту Рузине. Образцы берут в основном у тех, кто прилетает в Чехию, остальных пациентов специалисты принимают, если есть свободное время, которое зависит от загруженности аэропорта. Люди заранее не знают, будет ли очередь и не придется ли ждать несколько часов.

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех предложил дать возможность врачам общей практики тестировать людей на наличие коронавируса. В некоторых регионах Южной Чехии эту инициативу считают целесообразной и готовятся ее реализовать.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус Чехия врачи Больницы Прага
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