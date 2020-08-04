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Утвержден новый дизайн общественного транспорта в Праге

Утвержден новый дизайн общественного транспорта в Праге

Марина Коханкова 64 0
Автобусы, трамваи, пригородные поезда и поезда метро, ​​входящие в систему Пражского объединенного транспорта (PID), в будущем будут иметь одинаковый дизайн в сером и красном цветах. Соответствующее решение принял городской совет Праги.
Утвержден новый дизайн общественного транспорта в Праге

Дизайн, разработанный графической студией Superlative.works, был одобрен 3 августа пражскими советниками. Новый облик получат новые транспортные средства в чешской столице и Среднечешском крае, которые будет покупать город

В настоящее время система PID расширяется по всей Среднечешской области, поэтому настало время модернизировать и унифицировать визуальное представление всей системы, чтобы пассажиры сразу же определили, что в этом транспортном средстве PID билет действителен, пояснил заместитель мэра Праги по транспорту Адам Шейнгерр. Ранее унифицированный стиль не применялся к поездам, трамваям и метро, сейчас в дизайне общественного транспорта используется 17 разных цветов.

Новый дизайн будет применяться и к транспортным средствам, которые будут подвергаться модернизации или капитальному ремонту, а значит должны будут заново окрашены. Новое графическое решение не распространяется на традиционный трамвай Т3 и его версии.

«Для существующих транспортных средств покраска будет осуществлена во время капитального ремонта. Проект не потребует дополнительных расходов. Наоборот, экономия возникнет благодаря новому дизайну с меньшим количеством цветов, которые более устойчивы к эксплуатационному загрязнению», — сказал заместитель мэра. Расходы на проведение тендера и создание новое дизайна составили 1,94 млн крон.

Источник: praha.eu

 

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Темы
транспорт Прага дизайн Чехия
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